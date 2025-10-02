Поиск

EP Group Кржетинского выйдет из сталелитейного бизнеса Thyssenkrupp

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Thyssenkrupp и EP Group чешского миллиардера Даниэля Кржетинского прекратили переговоры, в рамках которых обсуждались инвестиции EP Group в сталелитейный бизнес германской промышленной группы - Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE).

Это открывает путь для активизации переговоров Thyssenkrupp с индийской Jindal Steel International, которая в сентябре сделала предложение о покупке всего подразделения.

EP Group приобрела 20% в TKSE в апреле 2025 года, и планировала увеличить долю в нем до 50%. 2 октября компании сообщили, что Thyssenkrupp выкупит у EP Group эту долю за ту цену, за которую она была приобретена.

EP Group "с уважением относится к желанию Thyssenkrupp сфокусироваться на переговорах с Jindal Steel".

Компании не раскрывали стоимость сделки по покупке EP Group 20% в TKSE, однако источники Reuters называют сумму в 140 млн евро.

Thyssenkrupp давно искала возможность продать сталелитейный бизнес. В апреле она объявила о намерении сократить рабочие места и урезать производственные мощности в этом подразделении в ответ на сложные рыночные условия.

С начала 2025 года капитализация Thyssenkrupp выросла в 3 раза.

