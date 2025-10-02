Armani начал переговоры о продаже миноритарной доли

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Представители итальянского дома моды Armani начали переговоры с рядом сторон по вопросу продажи им миноритарной доли в компании, передает Reuters со ссылкой на источники.

По словам двух из источников, в число потенциальных покупателей входит французская L'Oreal. С фондами прямых инвестиций переговоры пока не ведутся.

Ожидается, что консультантом Armani по сделке будет Rothschild.

Переговоры с возможными покупателями находятся на ранней стадии, и их продвижение может занять месяцы, отмечает один из источников агентства.

Модельер Джорджо Армани в завещании распорядился продать 15% Armani в течение 18 месяцев после его смерти, а в последующие три-пять лет - еще от 30% до 54,9% тому же покупателю, согласно его завещанию.

Приоритетными покупателями покойный модельер назвал LVMH, L'Oreal и EssilorLuxottica.

В качестве альтернативы наследники могут провести первичное размещение акций в Италии или на другом крупном рынке, говорится в завещании.

Армани завещал 40% голосующих акций своей компании своему давнему соратнику и партнеру Панталео Дель'Орко, 30% - основанному в 2016 году фонду Fondazione Giorgio Armani, по 15% - племяннице и племяннику, руководившим разными направлениями его бизнеса. Другие родственники унаследовали акции без права голоса.

Армани умер 4 сентября 2025 года.