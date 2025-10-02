Золото перешло к снижению после очередного рекорда

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото перешли к активному снижению вечером в четверг после того, как ранее в ходе сессии они вновь обновили исторический максимум.

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex к 17:56 по московскому времени дешевеют на 1,1% - до $3854,6 за унцию. Ранее котировки достигали $3923,3 за унцию.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что у золота есть потенциал к дальнейшему росту за счет повышенного интереса со стороны частных инвесторов.

Эксперты банка под руководством Даана Струйвена отметили, что приток средств инвесторов в биржевые фонды, работающие с золотом, превышает их ожидания. Если такая тенденция продолжится, цена золота может оказаться выше прогнозов банка, составляющих $4 тыс. за унцию к середине 2026 года и $4,3 тыс. за унцию к концу следующего года.

Ранее Goldman писал, что котировки золота могут приблизиться к $5 тыс. за унцию, если частные инвесторы вложат в золото хотя бы 1% от объема средств, вложенных в американские гособлигации.