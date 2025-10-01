Поиск

Золото обновило рекорд на фоне шатдауна в США

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото растут утром в среду и обновляют исторические максимумы из-за приостановки работы правительства США.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов увеличились на 0,5% до $3891,4 за унцию. По итогам сентября драгметалл прибавил в цене примерно 10%, с начала года - 47%, показывая лучшую динамику с 1979 года.

Американский Сенат накануне не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование работы правительства, в связи с чем наступил шатдаун.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Это первый шатдаун с 2019 года.

Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики. Это оказывает давление на доллар, что повышает спрос на золото среди держателей других валют.

Кроме того, накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что дальнейшее снижение ключевой процентной ставки может быть оправданным с учетом ослабления рынка труда. С другой стороны, ее коллега из ФРБ Далласа Лори Логан подчеркнула, что регулятору нужно соблюдать осторожность при рассмотрении новых смягчений денежно-кредитной политики, поскольку инфляция остается выше целевого уровня.

