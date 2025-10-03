Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет за счет закрытия коротких позиций игроками после снижения на этой неделе в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, падения нефти и ожиданий паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за вероятного повышения инфляции после планируемого повышения НДС с нового года. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции "Полюса" (+1,4%), "Русала" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2641,86 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1027,35 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составляет 81,0085 руб. (-48,82 копейки).

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

В США основные индексы акций выросли накануне на 0,1-0,4% и обновили исторические максимумы, несмотря на шатдаун.

Инвесторы оценивали данные по рынку труда США, публикуемые частными организациями, и пытались взвесить возможные последствия шатдауна и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва.

Американское министерство труда из-за приостановки работы правительства не будет публиковать статистические отчеты. Таким образом, данные о состоянии рынка труда страны в сентябре, публикация которых была запланирована на 3 октября, не будут обнародованы, пишут американские СМИ. Также в четверг не вышли еженедельные данные о числе граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице.

Руководители Федеральной резервной системы опираются на данные о занятости при принятии решений по процентным ставкам. Следующее заседание ФРС назначено на 28-29 октября.

Правительственные учреждения США приостановили работу в среду, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Перерыв в работе правительства, по всей видимости, продлится не менее трех дней, поскольку в четверг Сенат не стал проводить заседание в связи с праздником Йом-Кипур.

Накануне из отчета организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в сентябре сократилось на максимальные с марта 2023 года 32 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали повышения на 50 тыс. Ослабление рынка труда увеличивает вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки в США.

Тем временем американские компании в сентябре объявили о сокращении числа рабочих мест на 54,06 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это на 37% ниже показателя за август текущего года. В третьем квартале компании США запланировали увольнение 202,12 тыс. сотрудников, что является максимальным показателем для этого периода с 2020 года. С начала текущего года компании объявили о сокращении штатов на 946,43 тыс. сотрудников. Это максимальный показатель за пять лет и пятый по величине за всю историю подсчетов (36 лет).

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР, биржи Южной Кореи - по случаю Дня основания государства.

Безработица в Японии в августе увеличилась до 2,6% с 2,3% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи страны. Августовский показатель стал самым высоким с июля 2024 года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали повышения до 2,4%.

Число безработных в стране в отчетном месяце выросло на 150 тыс. - до максимальных за 13 месяцев 1,79 млн человек. Количество занятых снизилось на 210 тыс. - до 68,1 млн, минимума за четыре месяца.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре вырос до 53,3 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Предварительно сообщалось о снижении до 53 пунктов. Сводный PMI опустился до 51,3 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что центральный банк продолжит повышать процентную ставку и корректировать денежно-кредитную политику с учетом динамики экономической активности и цен. Он отметил, что введенные США пошлины негативно сказываются на прибыли японских экспортеров, особенно в автомобильной отрасли, но пока не имеют более широких последствий. Потребление должно оставаться стабильным благодаря росту заработков, сказал Уэда.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх после падения накануне до 4-месячных минимумов. Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,76 за баррель (+1% и -1,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $61,15 за баррель (+1,1% и -2,1% в четверг).

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы. В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в воскресенье.

С начала недели Brent и WTI подешевели в среднем на 7%.