Поиск

Введен мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России установил мораторий на применение ипотечными микрокредитными компаниями (МКК) ограничения полной стоимости кредита, он будет действовать до 31 марта 2026 года включительно, сообщил ЦБ.

Мера вводится для адаптации новых участников рынка, сказано в сообщении.

Ипотечные МКК начнут действовать с 22 октября. Они будут полностью принадлежать регионам. В одном регионе может быть не более одной ипотечной МКК. ЦБ будет осуществлять надзор за ними и вести перечень таких компаний.

Закон, в соответствии с которым появятся новые участники финрынка, был подписан президентом Владимиром Путиным в июле.

МКК Владимир Путин Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре упал до 47 пунктов с 50 пунктов в августе

Цены на нефть повышаются после падения накануне до четырехмесячных минимумов

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7275 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });