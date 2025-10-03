Введен мораторий на применение ипотечными МКК ограничения полной стоимости кредита

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Банк России установил мораторий на применение ипотечными микрокредитными компаниями (МКК) ограничения полной стоимости кредита, он будет действовать до 31 марта 2026 года включительно, сообщил ЦБ.

Мера вводится для адаптации новых участников рынка, сказано в сообщении.

Ипотечные МКК начнут действовать с 22 октября. Они будут полностью принадлежать регионам. В одном регионе может быть не более одной ипотечной МКК. ЦБ будет осуществлять надзор за ними и вести перечень таких компаний.

Закон, в соответствии с которым появятся новые участники финрынка, был подписан президентом Владимиром Путиным в июле.