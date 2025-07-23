Путин подписал закон о выдаче ипотеки региональными микрокредитными компаниями

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставлять ипотечные займы гражданам микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим субъектам РФ.

"Микрокредитная компания, 100% акций (долей) которой принадлежит субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ, может осуществлять деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, в том числе в рамках реализации государственных программ субъекта РФ. Субъект РФ может быть учредителем (участником) только одной такой микрокредитной компании", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев ранее отмечал, что на погашение таких займов могут быть использованы средства материнского капитала и средства государственной поддержки.

Банк России сформирует перечень вышеупомянутых микрокредитных компаний, разместит их на своем сайте и будет вправе устанавливать к ним дополнительные требования.

Изменения вносятся в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Согласно действующему законодательству, правом на выдачу ипотеки обладают банки, а также ряд кооперативов, созданных по решению правительства РФ (военная ипотека). До июня 2024 года ипотеку могли выдавать только организации, уполномоченные Единым институтом развития ДОМ.РФ, соответствующий перечень публиковался на его официальном сайте.

Однако в мае прошлого года Госдума приняла закон, по которому данные компании (на тот момент их насчитывалось 47) лишались права на выдачу ипотеки. Это было связано с тем, что такие организации неподконтрольны ЦБ и часто практикуют недобросовестные методы.

Новые поправки вступили в силу в июне, но уже в июле 2024 года сенаторы представили законопроект, в котором предлагалось изменить ограничительную норму и наделить микрокредитные компании, 100% акций которых принадлежат субъектам РФ, правом выдавать ипотечные займы гражданам в рамках государственных программ регионов.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных статей.