Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в сентябре выросло на 244 тыс. до 38,6 млн

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в сентябре 2025 года увеличилось на 244 тыс. и достигло 38,6 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 73,1 млн с 72 млн по итогам августа.

Сделки на фондовом рынке Мосбиржи в сентябре заключали 3,5 млн человек, из них 339 тыс. – квалифицированные инвесторы.

Инвестиции физлиц в ценные бумаги в сентябре достигли рекордных 317 млрд рублей (в 2,6 раза больше, чем в сентябре 2024 года). Из них вложения в акции составили 75,2 млрд рублей, в облигации – 236,5 млрд, в паи фондов – 5,3 млрд.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в сентябре составила 65%, облигациями - 14%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 6,15 млн (+71,5 тыс. за сентябрь). Торговый оборот на них вырос на 11% по сравнению с сентябрем 2024 года и составил 270,3 млрд рублей. В структуре оборота 53% - сделки с акциями, 21% - с облигациями, 26% - с паями.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в сентябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28% и 6,9% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14,7%), "Газпрома" (13,3%), ВТБ (7,8%), "Т-Технологий" (7%), "Яндекса" (5,9%), "Полюса" (5,5%), "Роснефти" (5,5%) и X5 (5,4%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля - 37%), SBMM (18,3%), AKMM (17,3%) и фонды инвестиций в облигации AKMB (2,8%) и AKFB (2,4%).

Доли утренней и вечерней сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями составили 8% и 15% соответственно. Частные инвесторы были основными их участниками с долями 81% и 75% соответственно.

Московская биржа МосБиржа
