Банк России отметил сдержанный темп квартального роста ВВП во II и III кварталах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская экономика во II и III кварталах продолжила квартальный рост сдержанными темпами, заявил радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, опережающие индикаторы типа PMI в сентябре слабее предыдущих месяцев, но не нужно делать вывод по таким волатильным показателям на основе данных за один только месяц.

"Мы оцениваем ситуацию и во II квартале, и в III квартале как продолжение роста сдержанными темпами квартал к кварталу (с очисткой от сезонности - ИФ). Это очень неравномерно по экономике происходит. Есть отрасли, которые столкнулись со значительным сокращением спроса и производственной активности, переходом к неполной занятости. Но есть отрасли, которые и в III квартале опять покажут значительный рост и выпуска, и занятости по отношению ко второму кварталу", - сказал он.

"Если посмотреть на индексы PMI на компоненты, связанные с наймом сотрудников, они все в положительной зоне - они выше 50%, то есть показывают, что текущая активность снизилась, но компании продолжают нанимать людей. Это означает, что они видят уровень спроса достаточно устойчивым на среднесрочном горизонте", - отметил Заботкин.

"Если говорить конкретно про сентябрьские цифры (по PMI - ИФ), то соглашусь, что они слабее, чем было в предыдущие месяцы этого года. Но еще раз хочу предостеречь всех реагировать на цифры за отдельно взятый месяц. Все-таки более осмысленный горизонт - это скользящие три месяца или квартал, особенно в отношении тех показателей, которые очень волатильны от месяца к месяцу, как, в частности, индексы PMI", - заявил зампред ЦБ.

Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2025 года составил 47 пунктов, заметно опустившись с 50 пунктов месяцем ранее, по данным S&P Global. Индекс PMI обрабатывающих отраслей в сентябре 2025 года составил 48,2 пункта по сравнению с 48,7 пункта в августе.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг, составил 46,6 пункта по сравнению с 49,1 пункта в августе.

