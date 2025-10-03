Поиск

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре упал до 47 пунктов с 50 пунктов в августе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2025 года составил 47 пунктов, заметно опустившись с 50 пунктов месяцем ранее, по данным S&P Global.

Последние данные указали на самые быстрые темпы снижения деловой активности в секторе с декабря 2022 года.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил 46,6 пункта по сравнению с 49,1 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

Падению выпуска в сентябре способствовало снижение объемов новых заказов третий месяц подряд, причем темпами, ставшими самыми быстрыми с декабря 2022 года. Респонденты отмечали сокращение числа клиентов и ухудшение их покупательной способности.

Несмотря на падение новых заказов, компании продолжили нанимать сотрудников в прошлом месяце. Темпы создания рабочих мест оказались максимальными с января 2024 года. По словам некоторых респондентов, они стремились таким образом сократить объемы невыполненных работ. Так, в сентябре было отмечено первое за 11 месяцев сокращение объемов незавершенных заказов, самыми резкими с декабря 2022 года темпами.

Рост затрат на поставщиков, заработные платы и коммунальные услуги привел к увеличению операционных расходов компаний сферы услуг. Темпы роста инфляции издержек были самыми резкими за пять месяцев, хотя и менее выраженными, чем в среднем по серии.

Отпускные цены между тем росли более медленными темпами. Хотя компании и стремились перекладывать возросшие затраты на клиентов, конкуренция и усилия по стимулированию продаж сдерживали их попытки повышения отпускных цен.

Оптимизм респондентов в отношении перспектив их деятельности на ближайшие 12 месяцев сохранился. Степень уверенности повысилась с августа: компании выражали надежды на большую стабильность экономических условий и рост числа клиентов.

