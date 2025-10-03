Brent подорожала до $64,77 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером в пятницу.

К 18:04 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (1,03%) до $64,77 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,69 (1,14%), до $61,17за баррель.

Положительными для рынка факторами выступают поставки нефти из Ирака и спрос со стороны Китая, отмечает Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам в пятницу также оказала информация о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии. Пожар удалось локализовать, однако данных о том, как он повлияет на объемы производства, пока нет.

НПЗ, мощности переработки которого составляют 290 тысяч баррелей в сутки, является одним из крупнейших на западном побережье США.

Инвесторы также следят за ситуацией вокруг приостановки работы правительства США из-за проблем с финансированием.