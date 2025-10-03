Цены на нефть повышаются после падения накануне до четырехмесячных минимумов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу после падения накануне до четырехмесячных минимумов.

Рынок снижался четыре предыдущие сессии и завершает неделю в значительном минусе на опасениях избытка предложения.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные американского министерства энергетики, опубликованные на этой неделе, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Встреча ОПЕК+ для обсуждения квот на ноябрь состоится в это воскресенье. Участники могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $64,55 за баррель, что на $0,44 (0,69%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $1,24 (1,9%), до $64,11 за баррель, минимума со 2 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,42 (0,69%), до $60,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,3 (2,1%), до $60,48 за баррель, минимума с 30 мая.

С начала этой недели Brent подешевела на 6,7%, WTI - на 7,3%.

"Нефтяной рынок реагирует на глобальные макроэкономические факторы, которые указывают на вероятное замедление спроса и возможный избыток предложения до конца текущего года", - отмечает аналитик Baker & O'Brian Стивен Кларк, слова которого приводит The Wall Street Journal.