Поиск

Субхолдинг "Софтлайна" FabricaONE.AI планирует в 2025 году провести IPO

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Субхолдинг "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI), входящий в ГК "Софтлайн", запланировал провести IPO до конца 2025 года, пишет РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

По словам собеседников издания, в ходе размещения "Фабрика ПО" планирует привлечь 3-5 млрд рублей на развитие бизнеса.

"Фабрика ПО" сформирована на базе системного интегратора Bell Integrator, объединив активы "Софтлайна" в сфере заказной разработки и тиражного программного обеспечения (ПО) с применением искусственного интеллекта (ИИ), в том числе – разработчика бизнес-приложений SL Soft, компанию по автоматизации промпроизводств SL Prom Soft, центр экспертизы "Девелоника", "Академия АйТи" и другие.

Представитель "Фабрики ПО" сказал РБК, что "компания изучает различные пути развития и возможности для дальнейшего роста, выход на рынки публичного капитала - одна из перспектив". "Пока решение не утверждено окончательно, мы считаем преждевременным обсуждать возможную оценку бизнеса. В случае принятия решения о размещении стоимость компании и объем сделки будут определены в ходе ее реализации", - добавил он.

По его словам, стратегия компании предполагает органическое развитие и M&A. В среднесрочной перспективе компания ожидает сохранения темпов роста выручки на уровне 28-33% в год без учета сделок и 35-45% с учетом M&A.

Согласно исследованию консалтинговой компании Б1, FabricaONE.AI является крупнейшим игроком на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11% в 2024 году. На втором месте - "БФТ Холдинг" (7%), на третьем - "Ланит" (6%). По прогнозу Б1, рынок заказной разработки к 2032 году может составить 280 млрд рублей против 150 млрд рублей в 2024 году. FabricaONE.AI также входит в топ-3 игроков рынка автоматизации бизнес-процессов с долей 22% и занимает третье место на рынке корпоративного обучения (10%). Клиентами FabricaONE.AI являются порядка 1 тыс. компаний, среди которых госструктуры и частные корпорации. Около 70% выручки обеспечивают финансовый и госсектор.

ГК "Софтлайн" FabricaONE.AI Фабрика ПО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });