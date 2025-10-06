Субхолдинг "Софтлайна" FabricaONE.AI планирует в 2025 году провести IPO

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Субхолдинг "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI), входящий в ГК "Софтлайн", запланировал провести IPO до конца 2025 года, пишет РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

По словам собеседников издания, в ходе размещения "Фабрика ПО" планирует привлечь 3-5 млрд рублей на развитие бизнеса.

"Фабрика ПО" сформирована на базе системного интегратора Bell Integrator, объединив активы "Софтлайна" в сфере заказной разработки и тиражного программного обеспечения (ПО) с применением искусственного интеллекта (ИИ), в том числе – разработчика бизнес-приложений SL Soft, компанию по автоматизации промпроизводств SL Prom Soft, центр экспертизы "Девелоника", "Академия АйТи" и другие.

Представитель "Фабрики ПО" сказал РБК, что "компания изучает различные пути развития и возможности для дальнейшего роста, выход на рынки публичного капитала - одна из перспектив". "Пока решение не утверждено окончательно, мы считаем преждевременным обсуждать возможную оценку бизнеса. В случае принятия решения о размещении стоимость компании и объем сделки будут определены в ходе ее реализации", - добавил он.

По его словам, стратегия компании предполагает органическое развитие и M&A. В среднесрочной перспективе компания ожидает сохранения темпов роста выручки на уровне 28-33% в год без учета сделок и 35-45% с учетом M&A.

Согласно исследованию консалтинговой компании Б1, FabricaONE.AI является крупнейшим игроком на российском рынке заказной разработки ПО с долей 11% в 2024 году. На втором месте - "БФТ Холдинг" (7%), на третьем - "Ланит" (6%). По прогнозу Б1, рынок заказной разработки к 2032 году может составить 280 млрд рублей против 150 млрд рублей в 2024 году. FabricaONE.AI также входит в топ-3 игроков рынка автоматизации бизнес-процессов с долей 22% и занимает третье место на рынке корпоративного обучения (10%). Клиентами FabricaONE.AI являются порядка 1 тыс. компаний, среди которых госструктуры и частные корпорации. Около 70% выручки обеспечивают финансовый и госсектор.