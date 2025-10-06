Девелопер "Самолет" в III квартале увеличил продажи в 1,5 раза

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем продаж первичной недвижимости группы "Самолет" в III квартале 2025 года вырос в 1,5 раза, до 354,8 тыс. кв. м на 77,1 млрд рублей, сообщила компания.

Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств составила 56%.

"Льготная ипотека все также остается доступной для отдельных категорий граждан, а в третьем квартале, с постепенным снижением ключевой ставки, мы также отметили увеличение доли рыночной ипотеки", - объяснила финдиректор "Самолета" Нина Голубничая.

По итогам 9 месяцев объем продаж недвижимости снизился на 11% в натуральном выражении и на 10% в денежном - до 906,8 тыс. кв. м на 197,8 млрд рублей.