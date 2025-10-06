Поиск

Foxconn увеличила выручку в III квартале на 11%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, увеличила выручку в третьем квартале 2025 года на 11% в годовом измерении и на 14,5% в поквартальном.

В июле-сентябре выручка компании составила 2,06 трлн новых тайваньских долларов ($67,71 млрд) против 1,9 трлн долларов годом ранее.

Консенсус-прогноз опрошенных LSEG SmartEstimate аналитиков для этого показателя составил 2,134 трлн долларов.

Выручка Foxconn в сентябре выросла на 14,2%, до рекордных для этого месяца 837,1 млрд долларов.

Высокий спрос на технологии искусственного интеллекта привел к устойчивому повышению выручки в подразделении облачных и сетевых продуктов. Подразделение потребительской электроники, которое включает в себя операции по выпуску iPhone, зафиксировало небольшое снижение выручки, в частности из-за последствий курсовых разниц, говорится в сообщении Foxconn.

В компании ожидают продолжения роста выручки в поквартальном выражении на фоне увеличения поставок серверов в четвертом квартале, а также благодаря традиционному сезону пикового спроса накануне рождественских праздников на западных рынках.

"Однако влияние глобальной политической и экономической ситуации, а также колебаний валютных курсов, требует продолжения тщательного мониторинга", - говорится в пресс-релизе.

Выручка Foxconn с начала 2025 года увеличилась на 16%, до 5,5 трлн долларов.

Полные данные за третий квартал будут обнародованы 12 ноября.

С начала 2025 года капитализация Foxconn выросла на 23%.

Apple Foxconn iPhone Тайвань
