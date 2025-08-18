Foxconn будет производить в США оборудование для ИИ-проекта Stargate вместе с SoftBank

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) будет производить на заводе в штате Огайо оборудование для центров обработки данных в партнерстве с японской SoftBank Group Corp. в рамках проекта развития ИИ-инфраструктуры в США Stargate.

Softbank приобрела бывший завод Foxconn по выпуску электромобилей в Огайо, и после его преобразования в комплекс по выпуску ИИ-серверов управлять предприятием будет СП двух компаний, заявил глава Foxconn Юн Лю.

Softbank поставит на завод производственное оборудование.

Stargate, анонсированный в январе текущего года, является совместным проектом OpenAI, Oracle Corp., SoftBank и госинвесткомпании ОАЭ MGX. Компании обязались вложить $100 млрд в СП для строительства дата-центров в США для OpenAI и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие четыре года.