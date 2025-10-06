Поиск

"ЛУКОЙЛ" сообщил об уходе из компании первого вице-президента Шамсуарова

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Азат Шамсуаров, занимавший должность первого вице-президента "ЛУКОЙЛа", прекратил работу в группе 30 мая 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Должность первого вице-президента "ЛУКОЙЛа" Шамсуаров занимал с июня 2020 года, до этого он был старшим вице-президентом по добыче нефти и газа в России.

Как сообщалось, компания Шамсуарова намерена построить в Башкирии завод стройматериалов за 2,8 млрд рублей. Инвестиционный комитет Башкирии одобрил инициативу АО "Экопромстрой" (Москва) по строительству завода по производству автоклавного газобетона и сухих строительных смесей. Новое производство, как ожидается, расположится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга" в Стерлитамакском районе. Мощность завода - 400 тысяч тонн куб. м бетона в год. Ввод в эксплуатацию нового технологического комплекса запланирован на 2027 год. По данным ЕГРЮЛ, "Экопромстрой" зарегистрирован в сентябре 2025 года с основным видом деятельности "производство изделий из бетона для использования в строительстве". Владельцем предприятия является его директор Азат Шамсуаров. Для реализации проекта "Экомпромстрой" учредил в Стерлитамакском районе Башкирии дочернюю структуру - ООО "ЭПС-Алга". Ее директором также является Шамсуаров.

Бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" родился в 1963 году в Стерлитамаке. В компаниях группы "ЛУКОЙЛ" начал работать в конце 1990-х, топ-менеджером стал в 2001 году.

ЛУКОЙЛ Стерлитамак Башкирия Азат Шамсуаров Экопромстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });