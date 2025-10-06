"ЛУКОЙЛ" сообщил об уходе из компании первого вице-президента Шамсуарова

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Азат Шамсуаров, занимавший должность первого вице-президента "ЛУКОЙЛа", прекратил работу в группе 30 мая 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Должность первого вице-президента "ЛУКОЙЛа" Шамсуаров занимал с июня 2020 года, до этого он был старшим вице-президентом по добыче нефти и газа в России.

Как сообщалось, компания Шамсуарова намерена построить в Башкирии завод стройматериалов за 2,8 млрд рублей. Инвестиционный комитет Башкирии одобрил инициативу АО "Экопромстрой" (Москва) по строительству завода по производству автоклавного газобетона и сухих строительных смесей. Новое производство, как ожидается, расположится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга" в Стерлитамакском районе. Мощность завода - 400 тысяч тонн куб. м бетона в год. Ввод в эксплуатацию нового технологического комплекса запланирован на 2027 год. По данным ЕГРЮЛ, "Экопромстрой" зарегистрирован в сентябре 2025 года с основным видом деятельности "производство изделий из бетона для использования в строительстве". Владельцем предприятия является его директор Азат Шамсуаров. Для реализации проекта "Экомпромстрой" учредил в Стерлитамакском районе Башкирии дочернюю структуру - ООО "ЭПС-Алга". Ее директором также является Шамсуаров.

Бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" родился в 1963 году в Стерлитамаке. В компаниях группы "ЛУКОЙЛ" начал работать в конце 1990-х, топ-менеджером стал в 2001 году.