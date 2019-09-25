Старший вице-президент "ЛУКОЙЛа": "Мы готовы к более амбициозным целям по добыче"

Азат Шамсуаров рассказал "Интерфаксу" о будущих проектах компании

Азат Шамсуаров Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует наращивать инвестиции в добычу нефти и газа в России - особенно в случае успеха проводимого в настоящее время эксперимента по переводу ряда месторождений на новый налоговый режим. Если же власти решат расширить доступ к шельфу, "ЛУКОЙЛ" рассчитывает воспользоваться и этими возможностями, используя накопленные в Арктике и на Каспии компетенции. Об эволюции в upstream компании и ближайших планах в интервью "Интерфаксу" рассказал старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров.

- В консервативном сценарии стратегии "ЛУКОЙЛа" заявлена цель по ежегодному росту добычи углеводородов в 1%, что и планирует показать компания по итогам 2019 года. Готов ли "ЛУКОЙЛ" в следующем году реализовать более амбициозный сценарий и за счет чего?

- Абсолютно точно выйдем в этом году на рост по добыче углеводородов на 1%. Более того, все у нас для этого есть: и ресурсный потенциал, и контракты - мы всем обеспечены, если только государство не примет иное решение, связанное с ОПЕК+.

Мы в следующем году готовы к более амбициозным целям по добыче. Более того, если будет успешно реализован эксперимент по НДД и расширено его применение - мы очевидно нарастим наши инвестиции по данным активам и данным проектам. Мы будем наращивать нашу добычу.

- Удастся ли по итогам этого года выполнить задачу по 100%-ному возмещению запасов? Или будет больше - за счет чего?

- Мы идем на 100% замещения добычи запасами в этом году. Это органический прирост.

- Год назад Минэнерго предложило шесть мер по стимулированию нефтедобычи. Принимает ли компания участие в подготовке соответствующего законопроекта?

- Наша компания очень активно участвует в дискуссии, но формальных решений пока не принято.

- Есть ли у компании месторождения с высокой обводненностью на поздней стадии разработки, которые далее неэффективно разрабатывать без льгот на НДПИ? Планирует ли компания обращаться в правительство по этому вопросу?

- Мы просили все вместе, совместно с другими компаниями. Но государство приняло соответствующее решение, оно было не очень комфортно для нас. Но решение есть, и мы пошли дальше. Мы обращались по Тевлинско-Русскинскому месторождению.

- Могут ли планы Минфина по увеличению налоговой нагрузки на отрасль (ввод НДПИ на попутный газ и увеличение НДПИ на нефть) скорректировать планы компании по инвестициям на 2020 год в сторону снижения?

- Мы достаточно часто говорили о стабильности фискального режима. Для нас это крайне важная субстанция. Важно с точки зрения разработки и принятия долгосрочной стратегии, среднесрочной стратегии. В рамках нашей инвестиционной деятельности, в том числе диверсификации собственных рисков. Когда государство принимает те или иные решения, очевидно, что нельзя принимать решения сроком на полгода и три месяца, на год. Эти решения должны приниматься на десятки лет. Эта среда должна быть стабильная. И как только мы получим стабильную среду, тут же мы получим стабильную динамику развития всего. Мы тянем за собой огромную индустрию: среднее, тяжелое машиностроение.

Что самое главное, мне кажется, нас слышат, мы получаем отклик со стороны федеральных органов власти, законодательных органов власти. Есть очередное предложение по НДПИ - это будет автоматически приводить к снижению инвестиционной активности любого недропользователя, который ставит себе целью достигать финансовых показателей.

- В последней версии стратегии развития компании вектор в секторе upstream был смещен с зарубежных проектов на увеличение добычи в России. Сохранится ли эта установка и в новой стратегии или претерпит изменения?

- Нам государство дало возможность - это была инициатива десятилетней давности президента нашей компании - по двум опциям: налог на добавленный доход или налог на финансовый результат. Это дало бы нам возможность увеличить доходность нашего бизнеса. С одной стороны, зафиксировать эту доходность, и сверхдоходы отдавать государству. На коротком плече это выпадающие доходы государства очевидно, но физически это рост инвестиций в участках, которые сегодня определены под налог на добавленный доход, и там не все еще проблемы решены, не все подзаконные акты прописаны. Есть еще определенные шероховатости, и я очень надеюсь, что под руководством Дмитрия Николаевича Козака (вице-премьер, курирующий ТЭК - ИФ) пройдет совещание, может быть, осенью или весной следующего года, когда первая фаза эксперимента будет закончена. Мы попытаемся нащупать все болевые точки всех потенциальных участников этого эксперимента. И если, мы очень надеемся, он будет признан положительным, то очевидно инвестиционный ресурс будет развернут на Россию. Мы увеличим инвестиции, мы увеличим объемы наших затрат на ввод новых месторождений, тех, которые по причинам существующего фискального режима были экономически нецелесообразны.

- В действующей версии стратегии вы называли новыми точками роста Балтику, ТРИЗы в Западной Сибири, делая акцент на технологии и эффективность. Удалось ли осуществить прорыв на этих направлениях?

- Более того, мы достаточно динамично движемся по Каспию. Мы ввели в действие очередную платформу, и в октябре введем первую эксплуатационную скважину третьей очереди месторождения им. Филановского. Я уверен, что мы к 2023 году введем месторождение Ракушечное на Каспии. Мы очень активно сегодня занимаемся проектированием нашей платформы на Балтике. И все то, что называется безлюдной технологией, уже инсталлировано в проектных решениях: это будет минимум людей, минимум обслуживающего персонала, и эти люди будут дискретно появляться на технологических площадках. Весь тот опыт, который мы наработали на шельфе Каспия, мы применим на наших морских активах в прочих регионах.

- Вице-премьер Трутнев высказался за расширение доступа к арктическому шельфу. Остался ли у "ЛУКОЙЛа" интерес к этому региону или после бурения на Восточно-Таймырском блоке компания поостыла к таким проектам?

- Вероятность успешности геологоразведочных работ в нашей компании сегодня находится в РФ на уровне, наверное, 60-70%. То есть не оставлять шанса геологам на успех неправильно. То, что мы были там неуспешными, не получили оправданий нашим ожиданиям, так бывает в 30% случаев. К сведению, у мейджоров этот показатель находится на уровне 18-20% подтверждаемости геологоразведочных работ. Это абсолютно нормально. Сохраняется ли интерес? Все будет зависеть от условий. Если мы примем то или иное решение, мы, безусловно, все лицензионные обязательства выполним. Мы не можем себе позволить, приняв решение, отклониться от требований государства.

- Устроила бы "ЛУКОЙЛ" предлагаемая Трутневым норвежская модель по шельфу?

- Конечно да, безусловно. И это прямое стимулирование недропользователя, вообще любого инвестора по поиску углеводородов. Норвежская модель имеет право на жизнь, и я считаю, что она достаточно успешно работает. Благодаря ей были открыты крупнейшие норвежские месторождения, которые многие десятки лет по факту поддерживали экономику страны.

- Готова ли компания самостоятельно работать на арктическом шельфе или будет необходимо привлекать иностранных партнеров для разделения рисков и получения технологий?

- Наверное, ни у кого вы не услышите однозначного ответа. Сегодня на Каспии мы работаем самостоятельно. Мы последовательно год от года вводим новые месторождения, морские объекты. Мы собрали, я считаю, компетенцию, лучшую в нашей стране, мы шаг за шагом ее повышаем, и уже готовы к ее тиражированию. Это компетенции по освоению шельфовых месторождений. Нами был построен уникальный объект - Варандейский терминал - это тоже Арктика, никто до нас не строил. Поэтому если такая возможность будет, и она будет экономически целесообразна, мы абсолютно точно это сделаем.

- По-прежнему ли "ЛУКОЙЛ" будет сохранять уровень добычи углеводородов по международным проектам на уровне 15% от общей добычи компании?

- К этому надо относиться как к эволюции любой компании, и мы здесь не исключение. Мы попробовали быть операторами, были не везде успешными. Мы сегодня работаем с нашими коллегами - мейджорами этого рынка: где-то операторы, где-то нет. Мы от этой идеи вряд ли откажемся, мы работали и будем работать, и более того - есть успешные примеры последних сделок. Но, безусловно, Российская Федерация есть и будет всегда основой развития нашей компании. Мы очень надеемся, что те инициативы правительства, нашего министерства, министерства финансов, природных ресурсов направлены на долгосрочную стратегию развития.