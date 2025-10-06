Поиск

Brent подорожала до $65,48 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в понедельник, трейдеры оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот на добычу странами-участницами ОПЕК+.

К 13:55 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,47%) до $65,48 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,85 (1,4%), до $61,73 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне приняли решение об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки. Это стало позитивным фактором для рынка, где опасались более масштабного наращивания после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к восстановлению квот по 500 тысяч б/с в течение трех месяцев.

"Рынок ожидал несколько большего увеличения со стороны ОПЕК+, о чем свидетельствует его структура на прошлой неделе", - написал аналитик Rystad Energy Джанив Шах. При этом он отметил, что даже скромные 137 тысяч б/с усугубят ситуацию с избытком предложения на рынке в четвертом квартале текущего года и в следующем году.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где вопрос о финансировании федеральных ведомств остается неурегулированным. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в ноябре не станет менять цену для азиатских покупателей на основной сорт нефти, поставляемый в регион (Arab Light). Цена на нефть Extra Light также останется неизменной, на сорта Medium и Heavy - уменьшится на $0,3 за баррель. Цены на все сорта нефти для США будут уменьшены на $0,5 за баррель, для Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,2 за баррель.

