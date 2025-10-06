Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени составила $65,28 за баррель, что на $0,75 (1,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,42 (0,7%), до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,2%), до $61,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,4 (0,7%), до $60,88 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Аналитики ANZ отмечают, что увеличение добычи на 137 тыс. б/с может быть вполне уместным на фоне возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана.

Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

В отсутствие новых повышательных факторов рост цен на нефть, вероятно, будет ограниченным, так как перспективы спроса остаются неопределенными, пишет аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.