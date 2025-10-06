Поиск

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени составила $65,28 за баррель, что на $0,75 (1,16%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $0,42 (0,7%), до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,2%), до $61,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,4 (0,7%), до $60,88 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Аналитики ANZ отмечают, что увеличение добычи на 137 тыс. б/с может быть вполне уместным на фоне возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана.

Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

В отсутствие новых повышательных факторов рост цен на нефть, вероятно, будет ограниченным, так как перспективы спроса остаются неопределенными, пишет аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Негативным фактором для рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Brent WTI ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7292 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });