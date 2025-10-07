Глава ФРБ Канзас-Сити советует ФРС продолжать сдерживание спроса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США следует продолжать меры, направленные на подавление чрезмерно высокой инфляции, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид. Он сказал это на мероприятии в Канзас-Сити.

"В условиях, когда инфляция остается слишком высокой, денежно-кредитная политика должна быть направлена на сдерживание увеличения спроса, что создаст возможность для восстановления предложения и ослабления ценового давления в экономике", - сказал он.

Агрессивное стимулирование спроса может повысить риск чрезмерного роста цен, наделяя компании большей возможностью перекладывать тарифы на потребителей, отметил Шмид.

На заседании ФРС в сентябре Шмид проголосовал за снижение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, посчитав такое решение уместным в качестве меры "стратегии по управлению рисками", связанными с ослаблением рынка труда.

При этом он считает, что ФРС может не потребоваться продолжать смягчение политики в ближайшее время.

Шмид обеспокоен тем, что инфляция приобретает все более широкий характер. В августе рост цен наблюдался примерно в 80% категорий товаров и услуг, учитываемых в официальной статистике инфляции, тогда как в начале года этот показатель составлял около 70%.

"В целом я ожидаю, что тарифы окажут относительно небольшое влияние на инфляцию, но я рассматриваю это как признак того, что денежно-кредитная политика является адекватно сбалансированной, а не как признак того, что базовую ставку необходимо агрессивно снижать", - сказал Шмид.

По его словам, рынок труда, хоть и ослабевает, остается в хорошем состоянии, экономика сохраняет импульс к росту, а фондовые индексы близки к рекордным максимумам.

"Учитывая состояние экономики и финансовых рынков, я считаю текущую политику лишь слегка ограничительной, что, на мой взгляд, является правильным подходом", - заявил Шмид.