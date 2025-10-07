Поиск

Глава ФРБ Канзас-Сити советует ФРС продолжать сдерживание спроса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США следует продолжать меры, направленные на подавление чрезмерно высокой инфляции, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид. Он сказал это на мероприятии в Канзас-Сити.

"В условиях, когда инфляция остается слишком высокой, денежно-кредитная политика должна быть направлена на сдерживание увеличения спроса, что создаст возможность для восстановления предложения и ослабления ценового давления в экономике", - сказал он.

Агрессивное стимулирование спроса может повысить риск чрезмерного роста цен, наделяя компании большей возможностью перекладывать тарифы на потребителей, отметил Шмид.

На заседании ФРС в сентябре Шмид проголосовал за снижение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, посчитав такое решение уместным в качестве меры "стратегии по управлению рисками", связанными с ослаблением рынка труда.

При этом он считает, что ФРС может не потребоваться продолжать смягчение политики в ближайшее время.

Шмид обеспокоен тем, что инфляция приобретает все более широкий характер. В августе рост цен наблюдался примерно в 80% категорий товаров и услуг, учитываемых в официальной статистике инфляции, тогда как в начале года этот показатель составлял около 70%.

"В целом я ожидаю, что тарифы окажут относительно небольшое влияние на инфляцию, но я рассматриваю это как признак того, что денежно-кредитная политика является адекватно сбалансированной, а не как признак того, что базовую ставку необходимо агрессивно снижать", - сказал Шмид.

По его словам, рынок труда, хоть и ослабевает, остается в хорошем состоянии, экономика сохраняет импульс к росту, а фондовые индексы близки к рекордным максимумам.

"Учитывая состояние экономики и финансовых рынков, я считаю текущую политику лишь слегка ограничительной, что, на мой взгляд, является правильным подходом", - заявил Шмид.

ФРБ Канзас-Сити ФРС США Джефф Шмид
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Эксперты оценили военную помощь США Израилю с 7 октября 2023 года в $21,7 млрд

Минфин оценил в 25 млрд руб. поступления в бюджет при отмене нулевого НДС для отечественного софта

"СПБ биржа" намерена вскоре запустить торги фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

"СПБ биржа" намерена вскоре запустить торги фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

Новак заявил, что ОПЕК+ в воскресенье не рассматривала шаг увеличения добычи выше 137 тыс. б/с

Новак заявил, что ОПЕК+ в воскресенье не рассматривала шаг увеличения добычи выше 137 тыс. б/с

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7307 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2419 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });