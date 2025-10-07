Bunker Holdings заморозила планы по поставкам СПГ в качестве бункерного топлива

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Датская Bunker Holdings, одна из крупнейших компаний по производству судового топлива, приостановила свои планы по поставкам СПГ в качестве бункерного топлива, сообщает издание Ship&Bunker со ссылкой на гендиректора компании Питера Захариассена.

По его словам, Bunker One, подразделение физического снабжения компании, приняло такое решение из-за "неблагоприятных рыночных условий". В то же время, это решение не меняет приверженности Bunker Holdings к поддержке декарбонизации морской отрасли, а, напротив, позволяет ей уделять "больше внимания" альтернативным видам топлива в рамках энергетического перехода в судоходстве.

Как сказано на сайте Bunker Holdings, из-за усиленной конкуренции и цен на нефть, достигших четырехлетнего минимума, 2024-2025 финансовые годы стали для компании сложными. Несмотря на трудности, ей удалось достичь прибыли в размере $46 млн до вычета налогов.

В 2025 году Bunker Holdings пришлось принять решение выйти из грузовой деятельности в Африке и прекратить отдельные операции. В общей сложности списание от прекращенных операций составило $36 млн.

Ожидания компании на следующий год включают в себя продолжение усиленной конкуренции и макроэкономическую неопределенность.

Bunker Holdings специализируется на закупке, продаже и поставке морского топлива и смазочных материалов, а также предоставлении услуг по управлению рисками в судоходной отрасли. Компания работает через более чем 1591 порт по всему миру. Она представлена в 30 странах, в 60 офисах заняты более 1500 сотрудников.