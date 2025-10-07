Поиск

Bloomberg сообщил о подготовке санкций за операции со связанным с рублем стейблкойном

Под санкции могут попасть банки из России, Белоруссии и стран Центральной Азии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз разрабатывает санкции против привязанного к российскому рублю стейблкоина А7А5, которые также затронут осуществляющие с ним операции банки в Белоруссии и ряде других стран, сообщил Bloomberg.

По его данным, под санкции ЕС могут попасть "несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии". В ЕС считают, что А7А5 используется для расчетов с попавшими под санкции предприятиями.

Сейчас в обращении находится 41,6 млрд токенов A7A5 общей стоимостью $496 млн, общий объем транзакций с ними оценивается более чем в $68 млрд.

Белоруссия Евросоюз Центральная Азия A7A5
