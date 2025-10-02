ЦБ даст возможность всем юрлицам и нерезидентам приобретать "квальные" ЦФА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ЦБ даст возможность всем юрлицам и иностранным инвесторам без ограничений приобретать цифровые финансовые активы (ЦФА), которые попадают в категорию инструментов для квалифицированных инвесторов. Об этом заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

"Мы дадим возможность юридическим лицам приобретать "квальные" инструменты без ограничений (...) И, что важно, мы даем возможность иностранным инвесторам без ограничений приобретать также "квальные" инструменты. С учетом того, что мы смотрим на возможность интеграции рынка цифровых активов с иностранными рынками, нам тоже кажется, что это изменение важно", - сказал Пронин в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", организованного агентством АКРА.

Нововведения в том числе позволят всем российским юридическим лицам покупать иностранные цифровые права (ИЦП), которые разрешены только юрлицам-квалам.

Токеон, ЦФА-платформа ПСБ, 1 октября сообщил, что регулятор допустил на рынок первый ИЦП – рублевый стейблкоин А7А5, обеспеченный депозитами ПСБ, который был запущен в этом году в Киргизии. Стейблкоин привязан к российскому рублю в соотношении 1:1.

Для расчета по внешнеторговой сделке с помощью A7A5 российская компания должна зарегистрироваться на платформе Токеон, купить ЦФА и оплатить ими товары от зарубежного контрагента. Он, в свою очередь, получит стейблкоины на одном из открытых блокчейнов - Tron или Ethereum. Операции по внешнеторговым расчетам с использованием ЦФА, в том числе с А7А5, не облагаются НДС, сообщал Токеон.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Иностранные цифровые права могут обращаться в РФ с августа 2024 года, если по своему содержанию они аналогичны российским ЦФА. ИЦП не должны быть связаны с ценными бумагами, выпущенными недружественными эмитентами, а также не должны удостоверять права на получение криптовалюты или ИЦП, которые не допущены к обращению на территории России, сообщал ЦБ.

ПСБ осенью прошлого года стал владеть 49% долей в компании А7, которая предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Ранее сообщалось, что партнером ПСБ в А7 выступает бизнесмен Илан Шор (он является гендиректором операционной "дочки" А7 – компании "А7 Агент").

Банк ПСБ через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".