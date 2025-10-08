Поиск

В РФ прорабатывают меры поддержки пивоваренной отрасли по аналогии с винной

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ведомства готовят комплекс мер по поддержке отечественной пивоваренной отрасли на всех стадиях производства - от выращивания сырья до продажи конечной продукции - по аналогии с тем, как это реализовано в виноделии, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"В целом мы с Минсельхозом и Минфином обсуждаем возможность набора мероприятий, который бы стимулировал развитие собственной пивоваренной отрасли - от поля до полки, как мы это делали с вином. То есть говорим о выращивании собственных сельхозкультур (хмель, солод), собственном производстве пивных напитков и маркетинге российских пивных напитков и товаров, чтобы постепенно замещать ушедшие иностранные бренды", - сказал он.

"Мы пока только в обсуждении, и как только будет сформирована программа - расскажем", - добавил чиновник.

Идея введения "российской полки" (требование к офлайн- и онлайн-ритейлу о гарантированной доле российской продукции, представленной на полках в магазинах и в карточках интернет-страниц) в отношении пива является частью этого готовящегося комплекса мер, следует из слов Чекушова. Для вина "российская полка", как ожидается, заработает с 1 марта 2026 года. В случае с пивом, как отметил замминистра, ещё предстоит выработать критерии подтверждения российского происхождения.

Роман Чекушов Минпромторг РФ
