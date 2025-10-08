Поиск

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ПИК СЗ" в среду рассматривает вопрос о консолидации акций, сообщила компания на ленте раскрытия.

Предлагаемый коэффициент обратного сплита "ПИК" пока не раскрывает. Сейчас цена акций девелопера - порядка 500 рублей за штуку (последняя цена закрытия - 539,6 рубля).

Консолидация - более редкая по сравнению со сплитом процедура в российской корпоративной практике, как правило, к ней прибегают эмитенты, которые хотят сделать свои акции более удобным для рынка инструментом (так, например, сделал ВТБ, у которого, в отличие от "ПИКа", был исторически низкий номинал и рыночная цена одной акции).

Также СД "ПИКа" рассматривает отмену дивидендной политики. Действующая дивполитика была утверждена в 2021 году, она предусматривает выплату не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

