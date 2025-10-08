Поиск

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, вырастут до исторического максимума, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Ожидается, что в 2025 году суммарный объем затрат составит $13,1 млрд против $11,6 млрд в 2024 году. Предыдущий рекорд в $12,2 млрд был зафиксирован в 2023 году.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 73% опрошенных по сравнению с 72% годом ранее. При этом 79% ожидают повышения цен по сравнению с прошлогодними уровнями из-за введенных США импортных пошлин.

Среди основных праздничных мероприятий - раздача сладостей (66%), переодевание в костюмы (51%) и украшение дома или двора (51%). Также американцы планируют вырезать тыкву (46%), устроить или посетить вечеринку (32%), посетить дом с привидениями (24%) или нарядить своих питомцев (23%).

Потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $114,45, что также станет максимумом. В прошлом году расходы составляли $103,63 на человека, в 2023 году был установлен предыдущий рекорд в $108,24, говорится в сообщении NRF.

Значительная доля расходов придется на традиционные костюмы, причем взрослые собираются потратить на наряды для себя больше, чем на наряды для детей: $2 млрд против $1,4 млрд (в 2024 году эти показатели составляли $1,8 млрд и $1,3 млрд соответственно). Еще примерно $0,86 млрд американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев (в прошлом году - $0,7 млрд).

Лидерство среди костюмов для взрослых по-прежнему удерживают ведьмы (5,6 млн человек) и вампиры (2,7 млн), далее следуют пираты (1,6 млн). Переодеться в Бэтменов или кошек планируют по 1,6 млн человек.

Предпочтения многих детей, как и в прошлом году, склоняются в пользу наряда Спайдермена (2,3 млн человек). Также популярны костюмы принцесс (1,9 млн), ведьм (1,7 млн), привидений (1,6 млн).

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы (9,8%), хот-дога (5,4%), шмеля (4%), привидения (3,1%) или супергероя (3,1%).

Конфеты, которые раздают детям на Хэллоуин, в этом году обойдутся американцам в $3,9 млрд. Еще $4,2 млрд уйдет на украшение домов к празднику, а затраты на покупку открыток оцениваются в $0,7 млрд.

В опросе, который проводился NRF в начале сентября, приняли участие свыше 8 тысяч американцев.

NRF США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

Хроники событий
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7319 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });