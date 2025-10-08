Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, вырастут до исторического максимума, показал опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Ожидается, что в 2025 году суммарный объем затрат составит $13,1 млрд против $11,6 млрд в 2024 году. Предыдущий рекорд в $12,2 млрд был зафиксирован в 2023 году.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 73% опрошенных по сравнению с 72% годом ранее. При этом 79% ожидают повышения цен по сравнению с прошлогодними уровнями из-за введенных США импортных пошлин.

Среди основных праздничных мероприятий - раздача сладостей (66%), переодевание в костюмы (51%) и украшение дома или двора (51%). Также американцы планируют вырезать тыкву (46%), устроить или посетить вечеринку (32%), посетить дом с привидениями (24%) или нарядить своих питомцев (23%).

Потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $114,45, что также станет максимумом. В прошлом году расходы составляли $103,63 на человека, в 2023 году был установлен предыдущий рекорд в $108,24, говорится в сообщении NRF.

Значительная доля расходов придется на традиционные костюмы, причем взрослые собираются потратить на наряды для себя больше, чем на наряды для детей: $2 млрд против $1,4 млрд (в 2024 году эти показатели составляли $1,8 млрд и $1,3 млрд соответственно). Еще примерно $0,86 млрд американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев (в прошлом году - $0,7 млрд).

Лидерство среди костюмов для взрослых по-прежнему удерживают ведьмы (5,6 млн человек) и вампиры (2,7 млн), далее следуют пираты (1,6 млн). Переодеться в Бэтменов или кошек планируют по 1,6 млн человек.

Предпочтения многих детей, как и в прошлом году, склоняются в пользу наряда Спайдермена (2,3 млн человек). Также популярны костюмы принцесс (1,9 млн), ведьм (1,7 млн), привидений (1,6 млн).

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы (9,8%), хот-дога (5,4%), шмеля (4%), привидения (3,1%) или супергероя (3,1%).

Конфеты, которые раздают детям на Хэллоуин, в этом году обойдутся американцам в $3,9 млрд. Еще $4,2 млрд уйдет на украшение домов к празднику, а затраты на покупку открыток оцениваются в $0,7 млрд.

В опросе, который проводился NRF в начале сентября, приняли участие свыше 8 тысяч американцев.