Расходы американцев на Хэллоуин в этом году снизятся до $11,6 млрд

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, в этом году снизятся с прошлогоднего исторического максимума, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Ожидается, что в этом году суммарный объем затрат составит $11,6 млрд по сравнению с $12,2 млрд в 2023 году.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 72% опрошенных по сравнению с рекордными 73% годом ранее. При этом потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $103,63, что ниже прошлогодней суммы в $108,24, которая также была максимальной за время ведения расчетов, говорится в сообщении NRF.

Значительная доля расходов придется на традиционные костюмы, причем взрослые собираются потратить на наряды для себя больше, чем на наряды для детей - $1,8 млрд против $1,3 млрд (в 2023 году эти показатели составляли $2 млрд и $1,4 млрд соответственно). Еще примерно $0,7 млрд американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев, сумма держится на этом уровне уже четвертый год подряд.

Лидерство среди костюмов для взрослых по-прежнему удерживают ведьмы (5,8 млн человек) и вампиры (3 млн), далее следуют кошки (1,6 млн), Бэтмен (1,5 млн) и пираты (1,4 млн).

Предпочтения многих детей, как и в прошлом году, склоняются в пользу наряда Спайдермена (2,6 млн человек). Также популярны костюмы привидения (1,8 млн), принцессы (1,7 млн) и ведьмы (1,6 млн).

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы (10%), хот-дога (6%), летучей мыши (4%), привидения или шмеля (по 3%).

Конфеты, которые раздают детям на Хэллоуин, в этом году обойдутся американцам в $3,5 млрд. Еще $3,8 млрд уйдет на украшение домов к празднику, а затраты на покупку открыток оцениваются в $0,5 млрд.

В опросе, который проводился NRF с 3 по 8 сентября, приняли участие почти 8 тыс. американцев.