Поиск

Расходы американцев на Хэллоуин в этом году снизятся до $11,6 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в этом году снизятся до $11,6 млрд
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расходы американцев на празднование Хэллоуина, отмечаемого 31 октября, в этом году снизятся с прошлогоднего исторического максимума, свидетельствуют результаты ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Ожидается, что в этом году суммарный объем затрат составит $11,6 млрд по сравнению с $12,2 млрд в 2023 году.

Принять участие в праздновании Хэллоуина планируют 72% опрошенных по сравнению с рекордными 73% годом ранее. При этом потребители говорят, что в среднем планируют потратить на праздник $103,63, что ниже прошлогодней суммы в $108,24, которая также была максимальной за время ведения расчетов, говорится в сообщении NRF.

Значительная доля расходов придется на традиционные костюмы, причем взрослые собираются потратить на наряды для себя больше, чем на наряды для детей - $1,8 млрд против $1,3 млрд (в 2023 году эти показатели составляли $2 млрд и $1,4 млрд соответственно). Еще примерно $0,7 млрд американцы готовы выложить за костюмы для домашних питомцев, сумма держится на этом уровне уже четвертый год подряд.

Лидерство среди костюмов для взрослых по-прежнему удерживают ведьмы (5,8 млн человек) и вампиры (3 млн), далее следуют кошки (1,6 млн), Бэтмен (1,5 млн) и пираты (1,4 млн).

Предпочтения многих детей, как и в прошлом году, склоняются в пользу наряда Спайдермена (2,6 млн человек). Также популярны костюмы привидения (1,8 млн), принцессы (1,7 млн) и ведьмы (1,6 млн).

Домашним животным с наибольшей вероятностью придется примерить костюмы тыквы (10%), хот-дога (6%), летучей мыши (4%), привидения или шмеля (по 3%).

Конфеты, которые раздают детям на Хэллоуин, в этом году обойдутся американцам в $3,5 млрд. Еще $3,8 млрд уйдет на украшение домов к празднику, а затраты на покупку открыток оцениваются в $0,5 млрд.

В опросе, который проводился NRF с 3 по 8 сентября, приняли участие почти 8 тыс. американцев.

США Хэллоуин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WP сообщила о намерении Израиля скоро начать наземную операцию в Ливане

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

В Париже начался суд по делу Ле Пен о хищении средств Европарламента

В Париже начался суд по делу Ле Пен о хищении средств Европарламента
Обострение палестино-израильского конфликта

Берлин сокращает штат сотрудников дипмиссий в Бейруте, Тель-Авиве и Рамаллахе

"Хезболла" заявила о готовности к отражению наземной операции Израиля в Ливане

Число погибших в США из-за урагана "Хелен" увеличилось до 117 человек

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 сентября

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });