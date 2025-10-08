Ставки по ипотеке в США на прошлой неделе умеренно снизились

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе понизился на 3 базисных пункта, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 3 октября, составила 6,43% годовых против 6,46% неделей ранее.

Годом ранее ставка находилась на уровне 6,36%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю понизилось на 4,7% после падения на 12,7% неделей ранее. Количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки упало на 8%, а число заявок на новую ипотеку сократилось на 1%.

"Ставки на ипотеку с фиксированными процентами слабо изменились за прошлую неделю, а активность в сегменте рефинансирования ипотечных кредитов снизилась", - отметил старший вице-президент MBA Майк Фратантони.