"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" готова стать площадкой для торгов криптовалютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), если получит разрешение от Банка России, заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков журналистам в кулуарах "Финополиса".

"Мы еще в 2017 году создали технологию торгов и расчетов на рынке криптовалют, эта технология сохранена и даже усовершенствована нами. Хоть сейчас стартуем, если для этого будет регуляторная обстановка", - сказал Сердюков.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли это сейчас с ЦБ, он сказал: "Мы туда ходим. Обсуждение точно ведется".

Сердюков добавил, что не знает, есть ли другие претенденты на участие в этом эксперименте. "Единственное, что мы можем сделать со своей стороны - это пойти к регулятору и предложить свои услуги", - резюмировал глава биржи.

Банк России ранее предложил правительству разрешить сделки с криптовалютами внутри ЭПР для категории "особо квалифицированных" инвесторов. По задумке ЦБ, этот статус смогут получить граждане с вложениями в ценные бумаги и депозитами свыше 100 млн рублей или доходами более 50 млн рублей.

В марте замминистра финансов Иван Чебесков говорил, что организатором торгов криптовалютой в рамках ЭПР может быть существующая биржевая инфраструктура. При этом рассматривается вариант и допуска новых игроков.

