Экспериментальные торги криптовалютой предложено проводить на существующей инфраструктуре

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Организатором торгов криптовалютой в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) может быть существующая биржевая инфраструктура, сам эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода, заявил замминистра финансов Иван Чебесков на форуме Crypto Summit.

ЦБ 12 марта сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри ЭПР для новой категории "особо квалифицированных" инвесторов. Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. И "Московская биржа", и "СПБ биржа" сразу после публикации предложений ЦБ заявили, что готовят торги инструментами с привязкой к стоимости криптоактивов.

"Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. То есть у нас есть большие биржи, "Мосбиржа" в первую очередь, которые, как я сказал, могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент. Для них это, для любой биржевой площадки, в принципе, это не так сложно. Поэтому мы их рассматриваем, я бы сказал, в первую очередь как участников", - сказал Чебесков журналистам.

"То есть у нас уже есть большие биржевые игроки, которые умеют в принципе торговать всем, что угодно, почему бы не добавить в рамках эксперимента торговлю цифровыми валютами, некоторыми валютами. Там будут те же стаканы биржевые, те же брокеры, которые могут с этим работать. Но пока вся система финансовая на это не заточена, поэтому нужно делать в рамках эксперимента", - сказал замминистра финансов.

По его словам, также рассматривается вариант допуска новых игроков, новых торговых площадок, но в рамках определенных лицензий.

"Вопрос, распространять ли это на множественное количество участников или создавать новых участников, он сложнее, потому что тут надо оценить плюсы и минусы. С одной стороны, это некая тоже конкуренция и возможность посмотреть, как пойдет в разных участниках. С другой стороны, это размывание ликвидности, больше администрирования. Это все-таки эксперимент, это все-таки не полноценное регулирование, пока. Пока мы говорим об эксперименте", - сказал Чебесков журналистам.

Принять участие в эксперименте выражает готовность большое количество участников, как биржевые площадки, так и крупные финансовые игроки и другие. "У нас, в принципе, многие хотят и готовы в этом участвовать. Не только торговые площадки, но и наши большие финансовые компании. Но понятно, что этот процесс займет какое-то время, и выработка оптимального решения тоже будет в течение нескольких месяцев. Как я обозначил, наверное, в течение полугода мы можем что-то запустить", - добавил он.

По его словам, сейчас также ведется дискуссия о том, что делать с тем рынком, который уже существует. То есть с тем обменом инвестиций, который сегодня проводится на иностранных площадках.

"Мы, как и раньше, выступаем за то, что текущую ситуацию, ее нельзя запретить. Ее даже, на наш взгляд, невозможно запретить. Это будет неправильно по отношению к тем гражданам, которые пользовались этой инфраструктурой", - сказал замминистра финансов.

"То есть наша задача - апробировать нашу собственную инфраструктуру, и конечно, потом уже мотивировать наших граждан, наш бизнес, переходить на нашу собственную инфраструктуру с иностранной инфраструктуры, таким образом постепенно переводя этот бизнес в полностью легальную область", - добавил он.

Банк России в письме в правительство также предложил вне экспериментального режима разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости. При этом ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.

Сейчас в России граждане имеют право покупать криптовалюту и владеть ею, но использовать её для расчетов внутри страны запрещено. Из-за отсутствия российской централизованной биржи цифровая валюта может приобретаться только на иностранных обменных площадках.