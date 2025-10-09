Поиск

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Интернет-магазины смогут принимать оплату на своих сайтах и приложениях через платежные сервисы Wildberries & Russ (ООО "РВБ") - "WB Кошелек" и эквайринг WB Банка, рассказал журналистам на форуме "Финополис 2025" глава финтех-направления объединенной компании Георгий Горшков.

"Мы разработали удобный платежный сервис, который предприниматели могут интегрировать на свои площадки и получить существенную экономию на эквайринге", - сказал он.

Чтобы добавить сервис "WB Кошелек" на свой сайт или в приложение, магазину нужно подать заявку на эквайринг сайте WB Банка. Пользователь, в свою очередь, должен выбрать "WB Кошелек" как способ оплаты товаров на ресурсе продавца.

В пресс-релизе уточняется, что для бизнеса "интеграция эквайринга WB Банка с WB Кошельком представляет выгодную альтернативу существующим платежным решениям, так как сокращает стоимость транзакций". Размер комиссии за транзакции не приводится.

В конце 2023 года Wildberries заявляла, что одним из стратегических приоритетов платформы на ближайшие годы станет финтех. Портфель активов Wildberries-Russ включает приобретенное в 2021 году ООО "Вайлдберриз Банк", микрокредитные компании ООО МКК "Платежные технологии" и ООО МКК "ВБ Финанс", а также компанию в сфере факторинга ООО "РВБ Факторинг".

