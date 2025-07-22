Главой финтех направления Wildberries-Russ стал экс-зампред ВТБ Георгий Горшков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков назначен куратором финтех-направления объединенной компании Wildberries-Russ (ООО "РВБ"); после получения согласования ЦБ он также станет председателем правления Вайлдберриз Банка. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

"Он займется формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ, будет курировать Вайлдберриз банк, развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, а также повышать качество и удобство финансовых услуг", - написала она.

Горшков много лет проработал в группе ВТБ. С 2007 по 2012 год занимал должность члена правления розничной "дочки" банка - ВТБ 24, затем был первым зампредом правления Лето банка, на базе которого в 2016 году был создан Почта банк. В Почта банке проработал до 2020 года, затем возглавлял страховщика из периметра группы ВТБ, а в 2023-2025 гг. возглавлял розничное направление банка в статусе его зампреда.

В конце 2023 года Wildberries заявляла, что одним из стратегических приоритетов платформы на ближайшие годы станет финтех. Портфель активов Wildberries-Russ включает приобретенное в 2021 году ООО "Вайлдберриз Банк", микрокредитные компании ООО МКК "Платежные технологии" и ООО МКК "ВБ Финанс", а также компанию в сфере факторинга ООО "РВБ Факторинг".