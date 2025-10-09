Turkish Airlines может отказаться от сделки с Boeing и выбрать Airbus

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Turkish Airlines может отказаться от недавно анонсированного заказа на самолеты 737 MAX американской Boeing Co. и заказать вместо них лайнеры Airbus в случае провала переговоров с поставщиком двигателей CFM International, заявил Reuters председатель совета директоров турецкой авиакомпании Ахмет Болат.

CFM - единственный поставщик двигателей для Boeing 737 MAX. Компания также конкурирует с RTX и Pratt & Whitney за контракты с авиакомпаниями в отношении Airbus A320neo.

"Если CFM пойдет на выполнимые экономические условия, мы подпишем сделку с Boeing", - сказал Болат. По его словам, переговоры несколько продвинулись, но ценовые разногласия остаются.

"Если CFM не изменит позицию, мы перейдем на Airbus, - заявил Болат. - С Airbus у меня есть выбор".

В сентябре Turkish Airlines объявила о намерении купить до 150 самолетов Boeing 737 MAX, что может стать крупнейшим единовременным заказом на узкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing. Заказ привязан к заключению сделки с CFM.