Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая авиакомпания Turkish Airlines намерена приобрести до 225 самолетов Boeing Co. для расширения и модернизации своего парка.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, авиакомпания подтвердила заказ на покупку до 75 самолетов 787 Dreamliner, включая 35 лайнеров 787-9 и 15 единиц 787-10, с опционом на приобретение еще 25 самолетов этой серии.

Заказ оценивается в более чем $22 млрд, по данным Ishka Ltd., производящей расчеты с учетом стандартных отраслевых скидок.

Поставки ожидаются в 2029-2034 годах.

Turkish Airlines также объявила о намерении купить до 150 самолетов Boeing 737 MAX, что может стать крупнейшим единовременным заказом на узкофюзеляжные лайнеры в истории Boeing.

Заказ будет размещен, если авиакомпании удастся достигнуть договоренности с CFM International, производящей двигатели для Boeing 737.

Авиапарк Turkish Airlines насчитывает более 200 лайнеров Boeing, включая самолеты серий 787-9, 777, 737 MAX и 737 нового поколения, а также грузовые 777.

