"Роскосмос" и ВЭБ запустили проект для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и ВЭБ.РФ подписали соглашение о запуске проектного офиса для привлечения частных инвестиций в космическую отрасль, сообщили в госкорпорации в четверг.

"Стороны договорились о разработке инвестиционной модели для создания и развития орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Привлечение финансирования в космическую отрасль планируется через механизмы государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, соглашение о создании проектного офиса подписали заместитель гендиректора "Роскосмоса" по стратегическому развитию Борис Глазков и старший управляющий партнер ВЭБ.РФ по государственно-частному партнерству (ГЧП) Павел Селезнев.

"Я надеюсь, что предпринятые действия помогут реализовать амбициозные цели Национального проекта, направленные, в том числе, на увеличение численности орбитальной группировки Российской Федерации за счет создания космических аппаратов частными компаниями", - сказал Глазков, чьи слова приведены в сообщении.

Селезнев сказал, что для реализации Национального проекта необходим приток частных инвестиций через механизмы ГЧП.

В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили, что запуск проектов с привлечением внебюджетного финансирования станет главной задачей. "Проектный офис выступит "точкой сборки" для разработки стратегического видения проектов по развитию космической отрасли с использованием различных механизмов партнерства государства и бизнеса, подготовки юридической и финансовой документации", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны также разработают схему коммерциализации продуктов и сервисов, гарантий спроса на ДЗЗ и модель возвратности частных инвестиций.