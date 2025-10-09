ЦБ отметил рост спроса на наличные в сентябре в рамках сезонной траектории

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спрос на наличные деньги в сентябре рос в пределах сезонности, сообщил ЦБ РФ в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям, не выделив в этот раз никаких дополнительных факторов.

Структурный профицит ликвидности банковского сектора в сентябре сократился в среднем до 1 трлн руб. с 1,3 трлн руб. в августе, к оттоку 0,2 трлн руб. (против 0,3 трлн руб. в августе) привел рост спроса на наличные деньги, говорится в документе.

"Такая динамика спроса на наличные находится в рамках сезонной траектории и соответствует устойчивой потребности экономики в наличных деньгах для осуществления расчетов", - сказано в комментарии Банка России.

В августе, комментируя июльский рост спроса на наличные темпом выше значений прошлых лет, ЦБ среди возможных причин выделял "желание населения и бизнеса сформировать запас наличности на фоне новостей о нововведениях в законодательстве и временном отключении интернета в ряде регионов".