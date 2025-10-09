Поиск

ЦБ отметил рост спроса на наличные в сентябре в рамках сезонной траектории

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спрос на наличные деньги в сентябре рос в пределах сезонности, сообщил ЦБ РФ в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям, не выделив в этот раз никаких дополнительных факторов.

Структурный профицит ликвидности банковского сектора в сентябре сократился в среднем до 1 трлн руб. с 1,3 трлн руб. в августе, к оттоку 0,2 трлн руб. (против 0,3 трлн руб. в августе) привел рост спроса на наличные деньги, говорится в документе.

"Такая динамика спроса на наличные находится в рамках сезонной траектории и соответствует устойчивой потребности экономики в наличных деньгах для осуществления расчетов", - сказано в комментарии Банка России.

В августе, комментируя июльский рост спроса на наличные темпом выше значений прошлых лет, ЦБ среди возможных причин выделял "желание населения и бизнеса сформировать запас наличности на фоне новостей о нововведениях в законодательстве и временном отключении интернета в ряде регионов".

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });