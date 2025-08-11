ЦБ назвал отключения интернета среди причин роста спроса на наличные в июле

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спрос на наличные деньги в июле был несколько выше значений прошлых лет, что может объясняться желанием населения и бизнеса сформировать запас наличности на фоне новостей о нововведениях в законодательстве и временном отключении интернета в ряде регионов.

Как говорится в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям ЦБ РФ, средний профицит ликвидности в июле составил 1,2 трлн рублей (в июне 1,2 трлн рублей). Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн рублей (в июне 0,2 трлн рублей.

"Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах", - говорится в комментарии.

ЦБ РФ понизил на 0,1 трлн рублей прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец текущего года, до 1,1 - 1,9 трлн рублей. Ожидается, что потребность рыночных участников в ликвидности продолжит увеличиваться по мере перехода к дефициту. Рост потребности в ликвидности будет сопровождаться ростом спроса на денежном рынке, из-за чего ставки денежного рынка могут формироваться немного выше ключевой ставки.