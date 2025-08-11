Поиск

ЦБ назвал отключения интернета среди причин роста спроса на наличные в июле

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спрос на наличные деньги в июле был несколько выше значений прошлых лет, что может объясняться желанием населения и бизнеса сформировать запас наличности на фоне новостей о нововведениях в законодательстве и временном отключении интернета в ряде регионов.

Как говорится в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям ЦБ РФ, средний профицит ликвидности в июле составил 1,2 трлн рублей (в июне 1,2 трлн рублей). Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн рублей (в июне 0,2 трлн рублей.

"Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах", - говорится в комментарии.

ЦБ РФ понизил на 0,1 трлн рублей прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец текущего года, до 1,1 - 1,9 трлн рублей. Ожидается, что потребность рыночных участников в ликвидности продолжит увеличиваться по мере перехода к дефициту. Рост потребности в ликвидности будет сопровождаться ростом спроса на денежном рынке, из-за чего ставки денежного рынка могут формироваться немного выше ключевой ставки.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп хотел бы быстро добиться перемирия на Украине

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });