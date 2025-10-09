МосБиржа выявила несоответствие акций ПИКа первому уровню листинга

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" требованиям к корпоративному управлению для бумаг, включенных в первый уровень листинга.

Согласно сообщению биржи, нарушения касаются дивидендной политики.

Биржа отмечает, что эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.

Днем ранее стало известно, что совет директоров компании принял решение отменить дивидендную политику.