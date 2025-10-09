Поиск

МосБиржа выявила несоответствие акций ПИКа первому уровню листинга

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций ПАО "ПИК СЗ" требованиям к корпоративному управлению для бумаг, включенных в первый уровень листинга.

Согласно сообщению биржи, нарушения касаются дивидендной политики.

Биржа отмечает, что эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия.

Днем ранее стало известно, что совет директоров компании принял решение отменить дивидендную политику.

ПИК МосБиржа ПИК С3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });