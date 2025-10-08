Застройщик "ПИК" готовит обратный сплит акций с коэффициентом 100 к 1

В результате эти бумаги станут самыми дорогими на рынке

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ПИК СЗ" рекомендовал обратный сплит с коэффициентом 100 к 1, сообщила компания на ленте раскрытия.

Сейчас цена акций девелопера - порядка 500 рублей за штуку (последняя цена закрытия - 539,6 рубля). Консолидация с коэффициентом 100 к 1 при текущих котировках сделала бы акции "ПИКа" с запасом самыми дорогими среди ликвидных бумаг на российском фондовом рынке - порядка 50 тысяч рублей.

Сейчас лидер в 1-2 уровнях листинга "Мосбиржи" - "ВСМПО-Ависма" (около 30 тысяч рублей), а в первом котировальном списке, к которому на данный момент относится и "ПИК", вообще нет акций стоимостью 10 тысяч рублей и больше.

Вопрос о консолидации акций вынесен на внеочередное собрание акционеров "ПИКа", которое назначено на 14 ноября. Дата фиксации лиц, имеющих право голоса, - 21 октября.

Также совет директоров девелопера решил отменить дивидендную политику ПАО.