Сальдо торгового баланса РФ за январь-август снизилось на 14,1%, до $86,3 млрд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2025 года снизилось по сравнению с январем-августом 2024 года на 14,1% и составило $86,3 млрд (против $100,5 млрд годом ранее), следует из опубликованных в пятницу данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на 5,2% - до $264,2 млрд (c $278,7 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 0,1%, до $177,9 млрд (со $178,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе 2025 года составил $442,1 млрд и по сравнению с январем-августом 2024 года сократился на 3,2% (с $456,9 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-август 2025 года составил $38,1 млрд, сократившись на 14,3%, в Азию - $203,6 млрд, сократившись на 2,7%, в Африку - $13,9 млрд, снизившись на 14,9%, в Америку - $8,5 млрд (на 0,5% меньше).

Импорт в РФ из Европы за январь-август 2025 года составил $46,0 млрд, сократившись на 4,2%, из Азии - $118,5 млрд, увеличившись на 0,2%, из Африки - $3,0 млрд, увеличившись на 33,3%, из Америки - $10,4 млрд (на 11,6% больше).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-август 2025 года составил $146,9 млрд, сократившись на 15,5%, металлов и изделий из них - $45,5 млрд, увеличившись на 18,1%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $23,8 млрд, снизившись на 12,7%, продукции химической промышленности - $21,9 млрд, увеличившись на 22,7%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $17,0 млрд (на 30,2% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $7,0 млрд (на 5,4% больше).

Импорт в РФ за январь-август 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $84,9 млрд, снизившись на 5,9%, продукции химической промышленности - $35,9 млрд, увеличившись на 4,8%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $27,7 млрд, поднявшись на 14,0%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $12,4 млрд, увеличившись на 2,1%, металлов и изделий из них - $11,7 млрд, увеличившись на 0,6%.

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.