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Сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 4,8% до $7,9 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2025 году снизилось по сравнению с январем 2024 года на 4,8% и составило $7,9 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе 2025 году вырос в годовом выражении на 3,2% до $29,3 млрд, импорт в РФ увеличился на 6,6% до $21,4 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2025 года составил $50,7 млрд и по сравнению с январем 2024 года вырос на 4,6%.

Основой российского экспорта в январе 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 61,4%.

В товарной структуре импорта в январе 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 50,8%.

Основными торговыми партнерами РФ в январе 2025 года были страны Азиатского региона (доля в общем объеме товарооборота - 74,8%, рост товарооборота на 6,9% по сравнению с январем 2024 года). Доля европейских стран в общем объеме товарооборота в январе составила 17,8% (в номинальном выражении товарооборот с ними снизился на 7,0%), далее шли страны американского континента (доля в общем объеме товарооборота - 4,0%, рост товарооборота на 2,1%), страны Африки (доля в общем объеме товарооборота - 3,3%, рост - на 37,0%).

Как сообщалось, в 2024 года положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8% до $283,0 млрд.

ФТС
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