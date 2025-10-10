Поиск

Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,67% - до 79 354 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,13% до 74 272 руб./т . Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

06.10.202507.10.2025% к пр. д.08.10.2025% к пр. д.09.10.2025% к пр. д.10.10.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9578829789090,1790480,18795150,5979354-0,20,67
Регуляр-927436874313-0,07743240,0174271-0,07742720-0,13
ДТ-летнее69471697210,36700620,49701870,187018701,03
ДТ-зимнее81603818480,3819820,1681951-0,0481599-0,43-0
Мазут топочный25281259202,5325569-1,35265353,7826166-1,393,5
Авиатопливо77316775700,3375928-2,12775952,276672-1,19-0,83
СУГ16837171331,7616311-4,815878-2,6515771-0,67-6,33

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
Новости

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Хроники событий
