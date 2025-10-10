Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%
Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,67% - до 79 354 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,13% до 74 272 руб./т . Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|06.10.2025
|07.10.2025
|% к пр. д.
|08.10.2025
|% к пр. д.
|09.10.2025
|% к пр. д.
|10.10.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|78829
|78909
|0,1
|79048
|0,18
|79515
|0,59
|79354
|-0,2
|0,67
|Регуляр-92
|74368
|74313
|-0,07
|74324
|0,01
|74271
|-0,07
|74272
|0
|-0,13
|ДТ-летнее
|69471
|69721
|0,36
|70062
|0,49
|70187
|0,18
|70187
|0
|1,03
|ДТ-зимнее
|81603
|81848
|0,3
|81982
|0,16
|81951
|-0,04
|81599
|-0,43
|-0
|Мазут топочный
|25281
|25920
|2,53
|25569
|-1,35
|26535
|3,78
|26166
|-1,39
|3,5
|Авиатопливо
|77316
|77570
|0,33
|75928
|-2,12
|77595
|2,2
|76672
|-1,19
|-0,83
|СУГ
|16837
|17133
|1,76
|16311
|-4,8
|15878
|-2,65
|15771
|-0,67
|-6,33
Цены приведены по национальному индексу