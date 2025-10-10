Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,67%, на Аи-92 снизились на 0,13%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,67% - до 79 354 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,13% до 74 272 руб./т . Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

06.10.2025 07.10.2025 % к пр. д. 08.10.2025 % к пр. д. 09.10.2025 % к пр. д. 10.10.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 78829 78909 0,1 79048 0,18 79515 0,59 79354 -0,2 0,67 Регуляр-92 74368 74313 -0,07 74324 0,01 74271 -0,07 74272 0 -0,13 ДТ-летнее 69471 69721 0,36 70062 0,49 70187 0,18 70187 0 1,03 ДТ-зимнее 81603 81848 0,3 81982 0,16 81951 -0,04 81599 -0,43 -0 Мазут топочный 25281 25920 2,53 25569 -1,35 26535 3,78 26166 -1,39 3,5 Авиатопливо 77316 77570 0,33 75928 -2,12 77595 2,2 76672 -1,19 -0,83 СУГ 16837 17133 1,76 16311 -4,8 15878 -2,65 15771 -0,67 -6,33

Цены приведены по национальному индексу