Акции WeWork India подешевели на 5% на дебютных торгах после IPO

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Индии акции WeWork India подешевели на 5,2% в первый день торгов после первичного размещения.

На закрытии торгов акции торговались у 634,4 рупии при цене размещения в 648 рупий.

Рыночная стоимость оператора коворкингов составила 82,32 млрд рупий ($927,3 млн).

WeWork India, работающая под брендом обанкротившейся американской WeWork Global, привлекла в ходе IPO около $213,7 млн. Книга заявок была переподписана в 1,15 раза.

В январе-сентябре 2025 года IPO в Индии провели более 240 крупных и средних компаний, сумев привлечь $10,5 млрд. Это сделало Индию третьим по величине рынком IPO в мире, по данным LSEG.

