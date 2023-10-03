Коворкинговый сервис WeWork пропустит платежи по долгу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый сервис WeWork Inc. сообщил, что пропустит процентные платежи по долгу в размере около $95 млн и обсудит варианты реструктуризации задолженности с кредиторами.

Выплаты должны были быть произведены 2 октября, у компании есть 30-дневный льготный период.

У WeWork достаточно ликвидности для уплаты процентов, и компания не исключает, что в будущем она совершит платеж, отмечается в сообщении.

Компания получила $397 млн убытка во втором квартале, ликвидность на конец периода составляла $680 млн.

С начала 2023 года капитализация WeWork упала примерно в 20 раз.