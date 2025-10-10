Brent подешевела до $64,37 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение днем в пятницу на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,85 (1,3%), до $64,37 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,82 (1,33%), до $60,69 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,7%.

Власти Израиля и палестинское террористическое движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в течение 72 часов ХАМАС освободит заложников.

Начало мирного процесса на Ближнем Востоке немного успокоило ситуацию на рынке, ослабив опасения относительно безопасности движения нефтяных танкеров в Красном море, отметил главный сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп.

Аналитик ANZ Дэниэл Хайнс полагает, что после заключения сделки о прекращении огня в Газе внимание трейдеров вновь будет сосредоточено на излишке предложения, который, как ожидается, будет формироваться на рынке по мере сворачивания ограничений на поставки в ОПЕК+.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает ситуация в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.