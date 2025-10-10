Поиск

Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени опускается на $0,29 (0,44%), до $64,93 за баррель. В четверг контракт подешевел на $1,03 (1,6%), до $65,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,23 (0,37%), до $61,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,04 (1,7%), до $61,51 за баррель.

В миреБукмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в ГазеБукмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира из-за прогресса в ГазеЧитать подробнее

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Сделка о прекращении огня в Газе является важным шагом для прекращения двухлетней войны, которая повысила риски перебоев поставок нефти из региона, отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. "Теперь внимание рынка вернулось к надвигающемуся излишку предложения по мере того, как ОПЕК продолжает снимать ограничения на поставки", - добавил он.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил, что прорабатывается ряд допмер для оздоровления рынка нефтепродуктов

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7330 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2439 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });