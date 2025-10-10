Нефть Brent подешевела до $64,93 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени опускается на $0,29 (0,44%), до $64,93 за баррель. В четверг контракт подешевел на $1,03 (1,6%), до $65,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,23 (0,37%), до $61,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,04 (1,7%), до $61,51 за баррель.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдет на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Сделка о прекращении огня в Газе является важным шагом для прекращения двухлетней войны, которая повысила риски перебоев поставок нефти из региона, отметил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс. "Теперь внимание рынка вернулось к надвигающемуся излишку предложения по мере того, как ОПЕК продолжает снимать ограничения на поставки", - добавил он.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли сильнее прогнозов рынка, однако запасы продуктов нефтепереработки сократились больше ожидаемого, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на топливо.