BASF продает Carlyle долю в подразделении автомобильных покрытий

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Германская химкомпания BASF продаст мажоритарную долю в подразделении по выпуску лакокрасочных покрытий (BASF Coatings) американской Carlyle и ее партнеру Qatar Investment Authority (QIA).

Как говорится в пресс-релизе BASF, бизнес оценен в рамках сделки в 7,7 млрд евро. BASF сохранит за собой 40% в подразделении.

BASF Coatings занимается разработкой, производством и продвижением инновационных и экологически устойчивых автомобильных покрытий, а также материалов для обработки поверхностей из металла, пластика и стекла, используемых в широком круге отраслей. Бизнес работает в Европе, Северной и Южной Америке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году его выручка составила порядка 3,8 млрд евро.

BASF получит в рамках сделки 5,8 млрд евро до уплаты налогов.

Carlyle планирует поддерживать дальнейший рост бизнеса BASF Coatings за счет инвестиций в коммерческие возможности, портфель продукции и организационную структуру, говорится в пресс-релизе.

Стороны рассчитывают закрыть сделку во втором квартале 2026 года.

Акции BASF прибавляют в цене 0,7% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 2%.

