Новак поручил "Газпрому" и Минэнерго изучить ресурсы СФО для газификации регионов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам штаба по газификации, в котором приняли участие, в частности, представители Минэнерго, "Газпрома", "Роснефти", поручил Минэнерго и "Газпрому" продумать возможности привлечения местной ресурсной базы для улучшения и развития газоснабжения регионов, входящих в Сибирский федеральный округ (СФО).

Как сообщает пресс-служба правительства, "Газпрому" также поручено принять меры, направленные на подписание долгосрочных договоров на поставку газа перспективным потребителям регионов Сибири, а также сформировать программы газоснабжения и газификации субъектов СФО на период 2026-2030 годов с учётом потребностей новых населённых пунктов, не учтённых в ранних программах развития газоснабжения.

Правительством утверждена программа по газификации СФО, ее основная цель - ликвидировать существующие инфраструктурные ограничения и обеспечить надёжные поставки для населения и новых инвестиционных проектов.

Первоочередным проектом, направленным на улучшение ситуации с газификацией в регионах Сибири, является строительство Западно-Сибирской ГТС, которая увеличит подачу газа для обеспечения возможности поставок дополнительных объёмов газа существующим и перспективным потребителям.

"Правительством РФ утверждена Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года. В план её реализации включено более 100 приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, прорабатывается создание комплекса по глубокой переработке редкоземельных металлов. Также в Сибири определено порядка 300 опорных населённых пунктов, инфраструктура для жизни граждан в них должна развиваться ускоренными темпами. Дальнейшая интенсификация развития сибирских территорий зависит от темпов ускорения газификации", - приводятся в сообщении слова вице-премьера, куратора СФО в правительстве Дмитрия Патрушева.

Было отмечено, что природным газом уже обеспечены Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, Республика Алтай, ряд населённых пунктов Иркутской области и Норильский промышленный узел в Красноярском крае.

На данный момент в округе действуют 117 газораспределительных станций с проектной производительностью 3,4 тыс. кубометров в час. Протяжённость газораспределительных сетей составляет 32 тыс. км. Объём потребления газа - 16,5 млрд кубометров. Газифицировано 782 населённых пункта и более 784 тыс. квартир и домовладений.

Дополнительные возможности по обеспечению газом растущих потребностей Иркутской области и Красноярского края будут доступны при строительстве газопровода "Сила Сибири 2".

По программам развития газоснабжения и газификации на период 2026-2030 годов планируется газифицировать 16 городов и 143 населённых пункта. Для ряда населённых пунктов будут использованы СПГ-решения, что позволит обеспечить газом труднодоступные территории.

Минэнерго предстоит выработать критерии учёта перспективных потребителей в прогнозном потреблении газа региональных программ газификации ЖКХ, промышленных и других организаций.

Субъекты, входящие в СФО, проведут учёт инвестиционных проектов, заявленных к реализации, для актуализации планов поставок природного газа исходя из приоритета обеспечения в первую очередь действующих потребителей газа. По результатам проведённой работы будут внесены соответствующие изменения в региональные программы газификации ЖКХ и промышленных организаций.

В свою очередь губернатор Кемеровской области в своем телеграм-канале написал, что внес предложение сдвинуть сроки строительства газопровода до Новокузнецка с 2029 на 2027-й год, и Новак внес его в протокол.

Летом Минпромторг зарегистрировал в Томской области промышленный кластер "Цветные и редкоземельные металлы", кластерообразующим предприятием стал Туганский ГОК "Ильменит" (входит в "Росатом недра"). Затраты на реализацию проектов промышленного кластера оценивается в 6,1 млрд рублей.

В октябре Сибирский федеральный университет (Красноярск) сообщил, что на базе вуза запустят научно-технологический кластер по глубокой переработке цветных, редких и редкоземельных металлов, кластер начнет работу в 2026 году.