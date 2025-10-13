Поиск

Brent подорожала до $63,7 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно восстанавливаются утром в понедельник после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,92 (1,47%), до $63,65 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $2,49 (3,82%), до $62,73 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,88 (1,49%), до $59,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,61 (4,24%), до $58,9 за баррель.

10 октября президент США Дональд Трамп говорил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов и сказал, что не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином. 12 октября Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему.

"Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал он в Truth Social.

Он предположил, что может все-таки провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином позже этой осенью.

"Я там буду. И полагаю, что, может быть, встреча состоится", - сказал президент журналистам в Белом доме, говоря о саммите АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.

